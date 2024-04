Nach Horror-Start: ÖEHV-Team unterliegt Slowenien

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat den ersten Vergleich mit Slowenien deutlich verloren. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Donnerstag in Ljubljana nach frühem 0:3-Rückstand mit 2:5 (0:3,1:1,1:1) geschlagen geben. Die Chance zur Revanche gegen die B-Nation, die schon beinahe in Bestformation antrat, bietet sich bereits am Freitag (18.00) in Villach.