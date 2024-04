Politiker war nicht Josef Ratzenböcks Traumberuf

Ich musste im November 1944 als 15-Jähriger einrücken. Aus meiner Schulklasse, der 6. Klasse des akademischen Gymnasiums, sind noch sechs Mitschüler gefallen. Wir haben erlebt, wie die Städte bombardiert wurden. In Neukirchen haben einige Familien drei oder vier Söhne verloren. In einer Familie in Veitsberg sind fünf Söhne gefallen. Die EU ist daher die beste Idee, die man je in Europa haben konnte. Endlich wird zumindest im EU-Raum nicht mehr Krieg geführt. Die Politik hat nichts Wichtigeres zu tun, als dafür zur sorgen, dass die Menschen in Frieden leben können – das ist das alles Entscheidende.