Tennis-Frauen verlieren trotz Paszek-Sieg

In den verbleibenden Begegnungen – am Freitag zunächst gegen Serbien – geht es für Österreich noch um Punkte fürs Nationenranking. Am Donnerstag haben Paszek und Co. spielfrei. „Wir genießen den Teamspirit und werden weiterhin Gas geben“, versprach die aktuelle Nummer 337 der WTA-Rangliste.