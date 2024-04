Jedes 7. iPhone 2023 bereits in Indien gefertigt

Apple im vergangenen Geschäftsjahr offenbar rund jedes siebte iPhone in Indien herstellen lassen und sich damit weiter unabhängiger von China gemacht. So seien iPhones im Wert von 14 Milliarden US-Dollar (knapp 13 Milliarden Euro) gefertigt worden – doppelt so viel wie im Geschäftsjahr zuvor, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider.