IWF: Cyber-Angriffe gefährden Finanzstabilität

Cyber-Angriffe vor allem auf Banken werden laut Internationalem Währungsfonds zu einer zunehmenden Gefahr für die Finanzstabilität. Im Vergleich zu der Zeit vor der Corona-Pandemie, die sich ab 2020 weltweit ausbreitete, habe sich die Zahl der Attacken fast verdoppelt, schrieb der IWF in einem am Dienstag in Washington veröffentlichten Bericht.