Schüler messen sich in Mathematik-Wettbewerb

Wer sind die Besten in Sachen Mathematik? Die Antwort auf diese Frage wird es am 19. April geben. An diesem Tag findet der internationale Mathematik-Wettbewerb namens „Náboj“ statt. Seit dem Jahr 2005 findet dieser regelmäßig in mehreren Ländern statt. „Die Mannschaften konkurrieren in zwei Kategorien: Junioren und Senioren. In der Junior-Kategorie werden Teams zugelassen, deren Mitglieder nicht die letzte oder vorletzte Klasse einer maturaführenden Schule besuchen. In der Senior-Kategorie können die Mannschaften beliebig aus Schülern derselben Schule zusammengesetzt werden“, heißt es von den Veranstaltern auf der Homepage.