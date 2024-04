Sieben Milliarden kämpfen um die europäische Krone

Bayern unter Druck

Unterdessen müssen die Bayern zu Arsenal – die Königsklasse ist für die Münchner die letzte Chance, die erste titellose Saison seit zwölf Jahren zu verhindern. Die Vorzeichen aber stehen schlecht: Während Arsenal am Wochenende an die Spitze der Premier League kletterte, ist in München Feuer am Dach: Pleiten gegen Dortmund und Heidenheim, Meistertitel futsch, laute Rufe nach einer vorzeitigen Entlassung von Trainer Thomas Tuchel. Der gibt sich kämpferisch: „Mit der richtigen Mentalität ist vieles möglich“. Arsenal, das in der Königsklasse alle Heimspiele ohne Gegentor gewonnen hat, will im Emirates den Grundstein für das erste Halbfinale seit 2009 legen. Trainer Mikel Arteta: „Der Teamgeist stimmt.“