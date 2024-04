Arsenal gegen Bayern München ab 21 Uhr LIVE

Bayerns letzte Titelchance

Die Königsklasse ist auch de facto die letzte Titelchance für Konrad Laimer und Co. Maximilian Eberl fehlt für einen Leistungsschub auf Knopfdruck allerdings ein bisschen die Fantasie. „Zu hoffen, das ist jetzt Arsenal, das ist jetzt Champions League und da straffen wir uns, das wird so einfach nicht funktionieren“, sagte der Sportvorstand vor dem Abflug auf die Insel. Als kleiner Mutmacher diente am Wochenende allenfalls, dass die in Heidenheim angeschlagen fehlenden Manuel Neuer, Leroy Sane und Kingsley Coman im Emirates Stadium wieder dabei sein könnten.