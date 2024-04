Trotz hoher Lage weit weg von High Society

Der SZ Marswiese spielt seit dem Aufstieg in der Saison 2014/15 ohne Unterbrechung in der Oberliga B. Dort kletterten die Hernalser von Jahr zu Jahr in der Tabelle aufwärts, aktuell bis auf Rang drei. Zum Jubiläum im nächsten Jahr, der zehnten Oberliga-Spielzeit in Folge, wäre der Titelkampf fast die logische Folge.