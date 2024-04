„Ich würde Nagelsmann bei Bayern befürworten“

Die Schlussfolgerung von Matthäus: „Das heißt, man müsste Nagelsmann im Endeffekt auch schützen, nicht überall vorschieben, nicht überall hinstellen, vor jedes Mikrofon und ich glaube auch, dass Julian in den letzten zwölf Monaten auch viel dazu gelernt hat. Vieles anders machen würde, als in diesem Jahr oder in diesen eineinhalb Jahren, in dem er als Trainer bei Bayern die Verantwortung hatte. Ich sehe also Julia Nagelsmann als eine Lösung, die ich befürworten würde.“