„Für Busse brauchen wir die Paris-Lodron-Straße“

In der Vergangenheit kam es in der Paris-Lodron-Straße immer wieder zu Problemen – die Ausstiegsstelle unweit vom Schloss Mirabell ist dementsprechend eng. Seit 2018 gibt es ein Online-Buchungssystem. Buslenker dürften nur anfahren, wenn sie vorher für An- und Abreise ein Zeitfenster gebucht haben. Reichl: „Seither gibt es keine Probleme.“