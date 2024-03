Reisebusse sollen raus aus der Salzburger Altstadt

Hannes Kittl weiß, wovon er spricht. Der Salzburger ist seit etlichen Jahren Fremdenführer, kennt die touristischen Gegebenheiten in der Mozartstadt wie kaum ein anderer. Er ist überzeugt: „Der Reisebus-Terminal in der Paris-Lodron-Straße ist mittlerweile unnötig.“ Die Ein- und Ausstiegsstelle für Bus-Touristen in der Nähe des Mirabellplatzes ist eng, führte in der Vergangenheit immer wieder zu enormen Verkehrsbehinderungen.