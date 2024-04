St. Pölten nach historischem Double im Partymodus

Auch bei SKN-Frauen-Präsident Stefan Worenz, der nun abwägen muss, ob man in der nächsten Saison erstmals auf internationaler Bühne am Blankett steht. „Der Euro-Cup wäre ein Traum, aber auch ein finanzieller Aufwand. Wir werden prüfen, was möglich ist“, sieht er einige Hürden.