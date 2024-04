Auf einem Bein um die letzte Chance aufs Play-off

Verliert man gegen die Steirer, ist der zweite Platz in der Qualifikationsrunde und damit das Play-off-Ticket weg. Gewinnt man, dürfen die Kapfenberger in ihrem Nachtrag gegen die Timberwolves (Dienstag) und in der letzten Runde in Oberwart nicht gewinnen. BC Vienna wiederum braucht einen Sieg im abschließenden Derby bei den Timberwolves. Man benötigt also Schützenhilfe aus der Donaustadt.