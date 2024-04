In Eisenstadt beginnt der lange Weg ins Baltikum

Seit 2018 gibt es das Futsal-Nationalteam unter der Obhut des ÖFB, im Jahr 2020 nahm man in Georgien erstmals an einer EM-Quali teil, beendete die Gruppe mit Deutschland, Kosovo und dem Gastgeber jedoch als Letzter. Im April 2022 konnte das ÖFB-Futsal-Team die Vorrunde der WM-Qualifikation in einer Gruppe mit Schweden, Albanien und Andorra als Gruppenzweiter überstehen und erstmals in die Quali-Hauptrunde einziehen. Dort gab es gegen Georgien und Belgien dann allerdings keine Punkte mehr zu holen.