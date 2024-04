Doppeltes Jubiläum für das Südbahnmuseum

Beim Südbahnmuseum in Mürzzuschlag gibt‘s in diesem Jahr gleich zwei Gründe zum Feiern: Einerseits begeht das Museum selbst sein 20-jähriges Jubiläum – und dazu feiert man auch 180 Jahre der Streckenverbindung Mürzzuschlag – Graz. Und das „Geschenk“ hat es in sich.