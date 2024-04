Silberberger verärgert: „Um ein Tor betrogen!“

Joachim Standfest (Altach-Trainer): „Beide Mannschaften hätten das Spiel gewinnen können. Es war aber mit Abstand unsere schlechteste Saisonleistung, da kann ich mich mit dem Punkt nicht freuen. Es ist alles ein wenig zu wenig konsequent im Abschluss. Aber es hilft nichts, wir können nicht nach jeder Woche damit hadern. Wir nehmen viel zu wenig mit für das, was wir leisten. Heute hat uns eine gewisse Art von Frische gefehlt. Wir waren nicht am Punkt, dann kommt so ein Spiel heraus.“

Zur Szene beim vermeintlichen WSG-Tor: „Das schaut sehr glücklich für uns aus.“