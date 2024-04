SCR Altach gegen WSG Tirol ab 19.30 Uhr LIVE

Santos fällt aus

Großes Manko der Rheindörfler war die Chancenverwertung. In den neun Partien ohne Sieg gab es nur sechs Tore, zuletzt beim 0:0 beim WAC – dem vierten Remis in Folge – keines. Nun fällt mit Gustavo Santos auch noch ein Stürmer aus. Der Brasilianer muss wegen eines „kleinen Muskelfaserrisses“ vorerst zwei Wochen pausieren. Als Ersatzmann wird Routinier Atdhe Nuhiu in die Startelf rücken, wie Trainer Joachim Standfest bestätigte. Der steht nach seiner Sperre genauso wieder zur Verfügung wie Defensivspieler Lukas Gugganig. Standfest forderte auf dem Weg zu einem Ende der Negativserie, „ganz normal weiterzuarbeiten“.