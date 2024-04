Lang: „Die Mannschaft kann es gar nicht erwarten“

„Es wird Zeit“

Wie der Ex-Profi richtig feststellte, steht Rapid zum zweiten Mal in seiner Amtszeit, die mit Jahresbeginn 2023 begonnen hat, im Cup-Endspiel. „Es wird Zeit (für den Titel; Anm.)“, sagte Katzer. „Am Ende des Tages ist ein Spiel, da ist alles möglich – auch wenn es eine Floskel ist. So muss man in das Spiel gehen.“ Der Gegner wird am Donnerstagabend (20.45 Uhr) in der Partie Red Bull Salzburg gegen Titelverteidiger Sturm Graz ermittelt. Auf Salzburg trifft Rapid am Sonntag in der Bundesliga. „Daher hoffe ich, dass sie möglichst 120 Minuten spielen und dann müde sind“, erklärte Klauß und lachte.