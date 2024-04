ÖFB-Cup: DSV Leoben gegen Rapid ab 20.30 Uhr LIVE

Alar will auch gegen Ex-Verein treffen

„Wir wissen natürlich, wer da kommt, wir wissen, dass sie ein sehr gutes Momentum haben. Und wir wissen, dass wir nur über mannschaftliche Geschlossenheit, über das Kollektiv eine Chance haben“, führte der Steirer aus, der Ende August Rapid-Legende Carsten Jancker als Trainer abgelöst hatte. Der größte Name in seinem Team ist zweifellos Deni Alar. Der 34-Jährige, der einst auch im ÖFB-Team stürmte, landete zweimal in seiner Karriere in Hütteldorf und bestritt alles in allem rund 200 Spiele für Grün-Weiß. Aktuell führt der Steirer mit 14 Treffern die Torschützenliste der 2. Liga an, im Cup war er bereits fünfmal erfolgreich.