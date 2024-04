Klauß: „Der Gegner im Finale ist mir völlig egal“

Rene Poms (Leoben-Trainer): „Wenn du in Führung gehst, schaut das Spiel ganz anders aus. Dann haben wir fast mit der ersten Chance das 0:1 bekommen. In so einem Spiel ist es wichtig, dass du so lange wie möglich die Null hältst, das haben wir heute nicht geschafft. Rapid hat dann mehr Räume bekommen, und vorne sind sie richtig gut. Aber kämpferisch kann ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Wenn wir in der zweiten Hälfte den Stangenschuss machen, wäre es vielleicht noch einmal interessant geworden. Aber heute war uns das Tor nicht vergönnt.“