Wirbel im Rathaus: Grazer Öffis wieder teurer

Weshalb man nun eben in Graz der Verkehrsverbund-Empfehlung nicht nachkommen will und den Preis für das Klimaticket gleich auf 519 Euro anheben will, was eine Steigerung von stolzen 51 Euro bedeuten würde. Eine Tatsache, die für die geschlossene Rathaus-Opposition natürlich ein gefundenes Fressen ist. Von FPÖ-Stadtparteiobmann Axel Kassegger über KFG-Obmann Alexis Pascuttini bis zu Neos-Gemeinderat Philipp Pointner – sie alle werfen der KPÖ mehr oder weniger Wortbruch vor, da man ja im Wahlkampf gerne mit einem Gebührenstopp um Stimmen warb. In dieselbe Kerbe schlägt auch ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner: „Nicht nur, dass die Kosten aufgrund der Inflation schon spürbar ansteigen, Finanzstadtrat Manfred Eber will den Preis mutwillig noch weiter erhöhen – und das, obwohl Kahr und die KPÖ im Wahlkampf genau das Gegenteil versprochen haben.“