ÖVP ist nicht länger Nummer eins beim Mittelstand

„Wenn mehr als ein Drittel der Menschen in Österreich heute in keiner der Nationalratsparteien eine Mittelstandspartei sehen, dann muss die Politik aufwachen“, sagte Umfrageinitiator Wolfgang Lusek. „Wenn der Mittelstand aus der Mitte verdrängt wird und keinen Platz mehr im politischen Entscheidungsprozess findet, verlieren alle an Wohlstand und die Wirtschaft ihr Rückgrat“, warnte Gewerbeverein-Präsident Peter Lieber.