Zwei Interessenten für Kaufhauskette Galeria

Denkhaus will den Verkauf von Galeria noch im April abschließen. Die endgültige Entscheidung treffen aber die Gläubigerinnen und Gläubiger. Am 28. Mai soll über den erstellten Insolvenzplan abgestimmt werden. Denkhaus verfolgt das Ziel, die Mieten zu reduzieren. Je nach Filiale strebt er eine Umsatzmiete von sieben bis elf Prozent an. „Es macht keinen Sinn, eine Filiale mit mehr als 30 Prozent Mietbelastung fortzuführen“, sagt Denkhaus.