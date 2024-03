Bidstrup bärenstark – aber einer war noch besser

Fernando 4

In der ersten Hälfte lief das Offensivspiel der Bullen ausschließlich über den Brasilianer. Der 25-Jährige war an jeder gefährlichen Situation beteiligt und ließ sich auch von einem Zusammenstoß mit Affengruber, der ihm einen Turban einbrachte, nicht stoppen. Fünf Schüsse gab er ab. Einziges Manko: Kein einziger landete im Tor! An seiner Chancenauswertung muss der 25-Jährige noch arbeiten. Vielleicht sollte er sich Tipps bei Bidstrup holen ...