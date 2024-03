Höchste Niederlage! Bitteres Osterfest für den FAC

Der Floridsdorfer AC hat am Ostersonntag beim FC Liefering mit 1:4 (0:2) die höchste Saisonniederlage kassiert und auch die Rückkehr auf Rang zwei der zweiten Fußballliga verspielt. Tabellenführer GAK geht daher mit 14 Punkten Vorsprung in die ausstehenden neun Runden und kann am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den ersten Verfolger DSV Leoben einen weiteren großen Schritt Richtung Aufstieg machen.