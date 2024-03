Muss Red Bull bald ohne Superhirn Newey auskommen?

Die Unruhe rund um den Weltmeister-Rennstall Red Bull Racing will in der Formel 1 einfach kein Ende nehmen: Nach den Turbulenzen rund um Teamchef Christian Horner und dem drohenden Aus für Berater Helmut Marko scheint nun der Abschied von Design-Genie Adrian Newey in greifbare Nähe zu rücken …