„Verliebt“: Ehemaliges Ski-Duo erneut im Babyglück

„Unsere kleine Romi ist am 22. März zur Welt gekommen. Wir sind alle ganz verliebt“, schrieb Resi Stiegler zu ihrem jüngsten Posting in den sozialen Medien. Stolz präsentierte die ehemalige Skirennläuferin zahlreiche Schnappschüsse ihres Mädchens. Derzeit wird viel in der Hütte gekuschelt, verriet die 38-Jährige.