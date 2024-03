„Das ist unfair!“ Bahnt sich Bayern-Abschied an?

Entscheidung erst am Ende der Saison

Es sei ein „sehr wichtiger“ Vertrag in der Karriere von Davies. „Und wir sollen die Entscheidung treffen – ohne zu wissen, wer der Trainer in der nächsten Saison sein wird oder wie die Mannschaft aussieht. Deshalb halten wir es für unfair, auf das Ultimatum zu reagieren und werden am Ende der Saison entscheiden, wie es weitergeht, wenn mehr Klarheit herrscht“, kündigt Huoseh an. Bahnt sich ein Abschied aus München an?