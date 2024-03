Rührende Geste von England-Star Jude Bellingham

Aus sportlicher Sicht bekam das Publikum im Wembley Stadium eine hoch spannende Partie zu Gesicht. Nachdem die Belgier durch Youri Tielemans (11.) früh in Führung gegangen waren, konnte Ivan Toney (17.) wenige Minuten später per Elfmeter ausgleichen. Auch Tielemans‘ zweiter Führungstreffer (36.) genügte den Gästen nicht zum Sieg, in der letzten Minute der Nachspielzeit traf Bellingham (90+5.) zum 2:2-Endstand.