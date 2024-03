Radprofi van Aert bei Massencrash schwer gestürzt

Rad-Star Wout van Aert hat sich vor der anstehenden Flandern-Rundfahrt (31. März) und Paris-Roubaix (7. April) in einem Massensturz verletzt. Der 29-jährige Belgier stürzte am Mittwoch mit einigen anderen Fahrern beim Rad-Halbklassiker Quer durch Flandern etwa 68 Kilometer vor dem Ziel in Waregem und musste aufgeben. Womöglich droht für den neunfachen Tour-de-France-Etappensieger der Ausfall bei den kommenden Eintagesklassikern.