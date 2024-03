Sinner müht sich weiter, Rune brutal abgefertigt

Australian-Open-Sieger Jannik Sinner ist am Sonntag (Ortszeit) beim Masters-1000-Tennisturnier von Miami erst nach Kampf gegen Tallon Griekspoor in das Achtelfinale eingezogen. Der Südtiroler gewann gegen den Niederländer 5:7,7:5,6:1. Schlimm erwischte es den Dänen Holger Rune mit einem 1:6,1:6 in 59 Minuten gegen den Ungarn Fabian Maroszan. Rune war nach der Trennung von Coach-Duo Boris Becker/Severin Lühti vor einem Monat zu Patrick Mouratoglou zurückgekehrt.