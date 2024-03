Schwere Stürze überschatten Sieg unserer ÖSV-Adler

Österreich gewinnt

Zum Sportlichen: Der Sieg ging am Ende an die rot-weiß-roten Adler. Es ist der dritte Team-Erfolg für die ÖSV-Mannschaft in dieser Saison. Aufgrund der Windverhältnisse gab es nur einen Durchgang. Der Vorsprung auf die Slowenen betrug am Ende 10,5 Punkte. Auf Rang drei folgte Norwegen mit einem Rückstand von 33,2 Punkten.