„Ist der schwierigste Moment in meiner Karriere“

Albon: „Ich würde niemals wollen, dass so etwas passiert“

Und Albon? Dem plagt ein schlechtes Gewissen. „Ich muss ganz ehrlich sein und sagen, dass kein Fahrer seinen Platz aufgeben möchte. Ich würde niemals wollen, dass so etwas passiert“, sagte der Thailänder zur Team-Entscheidung. Logan sei „vom ersten Tag an ein absoluter Profi und ein Teamplayer, und es wird ihm nicht leicht fallen, das zu akzeptieren“, so Albon. „Meine einzige Aufgabe besteht jetzt darin, unser Potenzial an diesem Wochenende zu maximieren und mit dem gesamten Team zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Arbeit leisten.“