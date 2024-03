„Wermutstropfen“: ÖFB-Verteidiger fällt wieder aus

Österreichs Fußball-Nationalteam muss in den beiden ersten Testspielen des EM-Jahres 2024 ohne Philipp Lienhart auskommen. Der Innenverteidiger vom SC Freiburg fällt wegen Problemen mit dem linken Knie für das Gastspiel am Samstag (18.00 Uhr) in der Slowakei und die Heimpartie am Dienstag (20.45 Uhr) in Wien gegen die Türkei aus. Das bestätigte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Freitag vor der letzten Einheit im Trainingslager in Marbella.