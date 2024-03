Diebe stahlen auf Baustelle zehn Starkstromkabel

Zugeschlagen haben die Gauner in der Zeit zwischen Mittwoch gegen 17 Uhr und Donnerstag gegen 7 Uhr. „Von einer Baustelle in der Bahnhofstraße in Silz wurden von einer bislang unbekannten Täterschaft zehn Stück Starkstromkabel mit einer Länge von jeweils 25 Metern gestohlen“, heißt es seitens der Polizei.