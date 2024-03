Tiroler Firma schützt die Welt vor zu viel Sonne

Das Osttiroler Unternehmen Hella ist Spezialist für Sonnen- und Lichtschutz. In Österreich ist die Firma mit Hauptsitz im beschaulichen Abfaltersbach Marktführer, aber auch darüber hinaus spielt Hella in der obersten Liga mit. Spektakuläre Gebäude tragen Sonnenschutz erdacht in Osttirol.