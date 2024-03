Baumgartner kann sich mit Leaderrolle anfreunden!

In den Testspielen gegen die Slowakei (Samstag in Bratislava) und die Türkei (Dienstag in Wien) will er sein Torkonto noch einmal nach oben schrauben. Sein Schnitt von 0,32 Treffern pro Länderspiel ist der mit Abstand beste im aktuellen Kader. In diesen Sphären bewegt sich sonst nur Rekordnationalspieler Arnautovic (36 Tore in 111 Länderspielen). Ein wichtiges Tor hat Baumgartner auch bereits bei einer EM gemacht – mit der „Sohle von Bukarest“ beim 1:0-Sieg gegen die Ukraine, der Österreich 2021 den ersten Einzug in ein EM-Achtelfinale bescherte. „Wir haben als Team schon gezeigt, dass wir so ein Turnier auch annehmen können, dass wir so enge Spiele auch gewinnen können“, betonte Baumgartner.