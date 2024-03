Posch träumt mit Bologna von der Champions League!

„Ich nehme lieber den Erfolg der Mannschaft als sechs Tore!“

28 Länderspiele hat Posch mittlerweile auf dem Buckel. Sein einziges Tor gelang ihm in der EM-Quali 2019 im Schlüsselspiel in Slowenien (1:0). In der Vorsaison scorte der Verteidiger für Bologna sechs Mal, in dieser Spielzeit hat er trotz starker Leistungen noch nicht angeschrieben. „Ich nehme lieber den Erfolg der Mannschaft als sechs Tore“, betonte Posch. Ins Liga-Finish um die Champions-League-Plätze geht er mit breiter Brust: „Wenn wir so weitermachen, dann steht uns da nicht so viel im Weg.“