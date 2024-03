Vietnams Staatspräsident Thuong zurückgetreten

Im Zuge von Korruptionsvorwürfen ist der vietnamesische Staatspräsident Vo Van Thuong von seinem Amt zurückgetreten. Dies wurde am Mittwoch nach einer Sondersitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV) mitgeteilt. Damit bekommt das Land am Mekong bereits zum dritten Mal innerhalb von nur drei Jahren ein neues Staatsoberhaupt – eine ungewohnte Situation in dem Einparteienstaat, der sonst für seine politische Stabilität bekannt ist.