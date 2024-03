Stadtadler schrieben zum Abschluss Geschichte

Es wird Zeit für eine Schanze in Wien

„Das ist ein riesiger Erfolg unserer Stadtadler“, jubelt Vereinsvorsitzender Florian Danner. „Gratulation zu dieser eindrucksvollen Saison an Meggie, Sara, Fabi – aber auch allen anderen Stadtadlern bis hin zu unseren jüngsten Kids. Das war für niemanden eine einfache Saison angesichts der schneearmen Trainingsbedingungen, mit unheimlich viel Fahrerei zu irgendwelchen Schneeflecken in Österreich. Deswegen ist es wirklich höchste Zeit für eine Nachwuchs-Mattenschanze im Ganzjahresbetrieb in Wien.“