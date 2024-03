ÖFB-Team: Erste Golfrunde und ein nerviger Nerv

„Wir haben alle nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber natürlich ist es beruhigend zu wissen, dass die EURO nicht in Gefahr ist, es fühlt sich gut an, wieder im Mannschaftstraining zu stehen“, so der 27-jährige Innenverteidiger. Der im Sommer in Deutschland noch mehr gefragt sein könnte, wenn David Alaba ausfallen sollte: „Es wird sich ein neues Paar einspielen, auch wenn man einen David mit seinen Qualitäten nicht 1:1 ersetzen kann.“