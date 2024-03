Ende einer Ära: Streich verlässt den SC Freiburg!

Mit dem Aus von Streich geht eine Ära zu Ende. Im Dezember 2011 übernahm der gebürtige Baden-Württemberger das Amt des Cheftrainers, in den Jahren zuvor war er als Co- beziehungsweise Jugendtrainer in Freiburg tätig. Seit 1995 ist der Name Streich bei den Breisgauern nicht wegzudenken. Wer zukünftig auf der Trainerbank Freiburgs Platz nehmen wird, ist noch nicht bekannt.