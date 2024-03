Lienhart sieht sich nach OP auf gutem EM-Weg!

„Ich habe schon gemerkt, dass die Pause relativ lang war!“

Lienhart steht seit rund drei Wochen wieder im Mannschaftstraining. Was fehlt, ist die Spielpraxis. „Ich habe schon gemerkt, dass die Pause relativ lang war.“ Abhilfe könnten Kurzeinsätze am Samstag im Test in der Slowakei oder am Dienstag in Wien gegen die Türkei schaffen. Bis zur EURO gilt es ein neues Abwehrduo zu finden. In Abwesenheit des am Kreuzband verletzten Alaba scheint Kevin Danso die erste Wahl – auch wenn Teamchef Ralf Rangnick dem Lens-Legionär im Herbst stets Lienhart vorgezogen hatte. Alabas Qualitäten eins zu eins zu ersetzen, sei nicht möglich, betonte Lienhart. „Ich bin aber nach wie vor der Überzeugung, dass, wer auch immer spielt, viel Qualität hat.“