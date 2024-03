„Werden gegen Fußballer spielen, nicht Soldaten“

Die Play-offs der Qualifikation zur Fußball-EM sind auch politisch heikel. So versuchte Islands Teamchef Age Hareide vor dem Play-off-Spiel gegen Israel am Donnerstag jene Gemüter zu beruhigen, die sich an seinen Aussagen zuvor gestoßen hatten. Er sei ein friedliebender Mensch, betonte Hareide, und die Situation in Gaza sei für alle Beteiligten sehr unangenehm: „Aber ich bin in diesem Konflikt auf keiner Seite. Wir werden gegen Fußballer spielen, nicht gegen Soldaten.“