LIVE ab 14.30 Uhr: Austria Klagenfurt gegen Sturm

„Die Jungs wissen, wie in der Meistergruppe zu spielen ist!“

„Der LASK und Rapid sind sehr gute Gegner, die uns voll fordern. Hartberg holt richtig viel aus den Möglichkeiten raus. Was mir zu wenig erwähnt wird, ist die Leistung von Klagenfurt und Peter Pacult. Sie haben dreimal hintereinander die Meistergruppe erreicht, das ist aller Ehren wert“, lobte der Sturm-Trainer. Das 0:0 in Graz am 3. Spieltag war eine Überraschung, früh entschieden war die Partie beim 3:0 des Favoriten in Klagenfurt. Stefan Hierländer weiß um die Gefahr. „Klagenfurt wird freier aufspielen können als im Grunddurchgang. Sie haben ihr Ziel erreicht, wir wissen, wie solche Mannschaften dann auftreten können“, sagte Sturms Kapitän.