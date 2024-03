Rekordaufwand für den Schutz vor Naturgefahren

In allen Bezirken sind große Projekte geplant

Was ist für heuer geplant? Allein für den Hochwasserschutz nennt Markus Federspiel, Vorstand der Abteilung Wasserschutz im Land, 75 Bauvorhaben. Unter anderem bereits gestartete Schutzmaßnahmen an der Isel bei Lienz, ein Projekt am Lech bei Reutte-Lüß, Vorhaben rund um die neue Steinbrücke in Schwaz und Hochwasserschutz am Haselbach bei Waidring und St. Ulrich.