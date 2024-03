So senken Sie Ihren Blutdruck ganz natürlich

Wandsitz:

Mit dem Rücken an eine freie Wand stellen, dagegen lehnen und langsam in die Hocke gehen, als ob man auf einem unsichtbaren Stuhl platznehmen würde. Die Oberschenkel sollten dabei parallel zum Boden sein. Nun die Arme nach vorne ausstrecken oder auf die Oberschenkel legen – je nachdem, was als angenehmer empfunden wird. Die Position so lange wie möglich halten, auch hier wieder eine kontinuierliche, ruhige Atmung von Vorteil.