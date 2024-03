Österreichs Europacup-Aus hat unangenehme Folgen

Meister definitiv in Königsklasse

In der kommenden Spielzeit, wenn die Europacup-Reform greift, ist der heimische Champion definitiv noch in der Champions-League-Gruppenphase dabei. Zudem beginnt der Vizemeister in der zweiten von vier Qualifikationsrunden zur „Königsklasse“. Der ÖFB-Cupsieger – oder der Liga-Dritte, sollte der Cupsieger unter den Top zwei landen – steigt im Europa-League-Play-off ein. Weitere Startplätze für Österreich gibt es jeweils in der zweiten Quali-Runde zur Europa League und zur Conference League.