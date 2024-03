„Schisser!“: Griezmann beleidigt Inter-Stürmer

Lange hatte es nach einem Aufstieg der Mailänder ausgesehen, Federico Dimarco hatte in der 33. Minute das 1:0 erzielt, mit einem Gesamtscore von 2:0 wäre die Truppe von Simone Inzaghi damit locker ins Viertelfinale eingezogen. Allerdings folgte die Antwort der Hausherren prompt, Griezmann gelang bereits zwei Minuten später der Ausgleichstreffer, Memphis Depay rettete die Madrilenen in der 87. Minute in die Verlängerung.